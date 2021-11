Covid-19 : le message alarmiste de l'OMS sur la situation en Europe

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) redoute 500 000 morts supplémentaires liés au Covid-19 en Europe d'ici février. La zone serait redevenue l'épicentre du Covid et le rythme de transmission du virus est jugé préoccupant. Une situation notamment liée au faible taux de vaccination dans les pays de l'Est et à un relâchement des gestes barrières.

Des patients traités sur le parking de l'hôpital, faute de lits disponibles. Dans l'Est de la Roumaine, le personnel n'arrive plus à faire face. "On a passé toute la nuit dans la voiture avec ma mère, qui est reliée à une bombonne d'oxygène", explique une femme. En Roumaine, en Russie ou en Ukraine, les services de réanimation sont débordés et le nombre de décès augmente. En cause notamment, un taux de vaccination trop bas. "Dans les pays de l'Est, on est à des niveaux de couverture vaccinale trop faible, de l'ordre de 30 à 40%, qui n'empêche les complications chez les personnes non vaccinées et atteintes du Covid ", explique le professeur Antoine Flahaut, épidémiologiste à Genève.



Hausse du taux d'incidence

En cause également, le relâchement des restrictions sanitaires. Alors que sur les autres continents, le taux d'incidence baisse ou stagne, en Europe, grimpe en flèche depuis septembre. L'OMS se dit très inquiète. "Si nous restons sur cette trajection, nous pourrions avoir un demi-million de mort supplémentaires d'ici février", affirme Hans Kluge, directeur régional de l'OMS pour l'Europe. Pour l'organisation, il est urgent de renforcer la vaccination et le port du masque partout en Europe.