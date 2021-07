Covid-19 : le gouvernement prévoit une "période de rodage" lors de l'extension du pass sanitaire

L'extension du pass sanitaire se fera en douceur. Le gouvernement prévoit une "période de rodage" d'une durée limitée afin d'"accompagner les professionnels" dans la mise en place des contrôles, a annoncé lundi 19 juillet son porte-parole Gabriel Attal. "Il n'y a aucune envie de piéger personne", a-t-il assuré à l'issue du Conseil des ministres qui a adopté le projet de loi imposant le pass sanitaire progressivement à partir de mercredi.

Interrogé à plusieurs reprises sur le temps que pourrait durer cette "période de rodage" avant l'application de sanctions, Gabriel Attal a répondu: "J'ai dit qu'il y avait un premier temps de rodage. Je ne vous ai pas dit combien de temps il durerait". "Il sera assez limité, je ne sais pas, ce sera une semaine, un peu plus. Mais encore une fois, il ne faut pas considérer du coup que cela reporte la date d'entrée en vigueur du pass sanitaire", a-t-il souligné.

Le porte-parole a répété qu'il entrerait en vigueur pour les lieux de culture "à partir de mercredi" et pour les restaurants, les bars "à partir de début août, quand la loi sera promulguée". "Le pass sanitaire entre en vigueur aux dates qui sont prévues. Simplement au départ, les forces de sécurité mobilisées pour faire les contrôles le feront, non pas pour contrôler et verbaliser les personnes, mais pour les aider, les accompagner", a-t-il insisté.