Covid-19 : le gouvernement mise sur sa stratégie vaccinale pour lutter contre le variant Omicron

Face à la propagation du virus, l'exécutif opte pour une stratégie en douceur pour le moment, sans annonces trop restrictives. Le gouvernement a décidé, lundi 27 décembre, de mettre l’accent sur la campagne vaccinale et de réduire le délai entre la deuxième injection et la dose de rappel. "On n’attend pas quatre ou cinq mois pour faire son rappel. Dès trois mois après la dernière injection ou infection, on peut recevoir cette troisième dose", a annoncé Olivier Véran, ministre de la Santé. Une mesure qui vise à prendre de vitesse le variant Omicron, très contagieux.

Télétravail au moins trois jours par semaine

Dès la rentrée, le télétravail sera également rendu obligatoire, et ce pour trois semaines, à raison de trois jours au moins par semaine, dans les entreprises où cela est possible. Autre mesure adoptée : l’interdiction de manger ou de boire dans les cinémas, théâtres et transports, même de longue distance. Enfin, ces annonces marquent le retour des jauges : 5 000 personnes maximum en extérieur, et 2 000 en intérieur.