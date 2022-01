Covid-19 : le Danemark va proposer une quatrième dose de vaccin aux plus vulnérables

Après les Israéliens et les Chiliens, c'est au tour des Danois. Frappé de plein fouet par la vague Omicron, le Danemark a annoncé mercredi 12 janvier qu'une quatrième dose de vaccin contre le Covid-19 sera proposée aux personnes les plus vulnérables. "C'est un nouveau chapitre avec la décision de proposer une quatrième dose aux citoyens les plus vulnérables", qui ont reçu leur troisième injection au début de la campagne de rappel à l'automne, a dit le ministre de la Santé, Magnus Heunicke, lors d'une conférence de presse.

Les personnes concernées sont les personnes immunodéprimées, les malades de cancer ou des personnes souffrant d'arthrite. Elles seront contactées à la fin de la semaine ou au début de la semaine prochaine, ont précisé les autorités sanitaires.

Les théâtres, cinémas et salles de concerts pourront rouvrir

Le ministre de la Santé a également annoncé la réouverture dimanche des institutions culturelles fermées depuis le 19 décembre. Les théâtres, les cinémas, les salles de concerts vont pouvoir rouvrir, mais avec une jauge de 500 personnes pour tous les événements en intérieur. Les bars et restaurants restent contraints de fermer à 23 heures, avec interdiction de servir de l'alcool entre 22 heures et 5 heures.

Enfin, la validité du pass sanitaire est réduite à cinq mois après la seconde dose, contre sept mois auparavant. Au total, 79,6% de la population de ce pays scandinave est vaccinée.