Covid-19 : le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale rejette l'idée d'une généralisation de la quatrième dose

Le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale a rejetté l'idée d'une généralisation de la quatrième dose de vaccin contre le Covid-19, dans un avis rendu le 19 janvier au ministre de la Santé et publié mercredi 26 janvier. "Le Conseil considère que les données disponibles n'appellent pas actuellement à la mise en place d'un second rappel vaccinal", explique l'avis. Il fait cependant une exception pour "les personnes sévèrement immunodéprimées, pour qui le Conseil a, d’ores et déjà, recommandé l’injection systématique d’une seconde dose de rappel vaccinal".

Pour l'instant, selon cette avis, le bénéfice de cette quatrième dose n'est pas avéré et la mettre en place pourrait même constituer un mauvais signal, laissant entendre que la troisième dose ne suffit plus. Il n'y a, selon l'avis, "pas de bénéfice individuel significatif" à cette quatrième injection. Même s'il reconnaît la question "légitime", le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale estime dans le même temps qu'il n'y a pas de raisons, dans la situation actuelle, d'en passer par là car si le vaccin protège de moins en moins bien de l'infection au fil du temps, rien ne prouve que l'on est moins bien protégé contre les formes graves.

Le point de vue du Conseil "pourra évoluer en fonction de la parution de nouvelles données scientifiques", précise l'avis rendu, mais également si le nombre de personnes âgées hospitalisées augmente significativement dans les jours et les semaines qui viennent.