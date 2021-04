Covid-19 : le calendrier vaccinal se précise

Emmanuel Macron a présenté un nouveau calendrier vaccinal mercredi 31 mars. Les personnes âgées de 60 à 69 ans pourront être vaccinées dès le 16 avril. La vaccination serait ensuite ouverte pour les 50-59 ans à la mi-mai, et dès le 15 juin à toutes les personnes âgées de 18 ans et plus. "Mais la question de la vaccination des mineurs fera sûrement débat puisque Pfizer a annoncé hier que son vaccin était efficace sur les 12 à 15 ans", explique la journaliste Sandrine Aramon sur le plateau du 12/13 de France 3.

De nouvelles populations prioritaires

De nouvelles populations devraient être classées prioritaires pour l’accès à la vaccination, notamment les professionnels qui sont engagés sur le terrain depuis le début de la crise et particulièrement en contact avec le virus. Il s’agit des enseignants ou des forces de l’ordre par exemple. "La France a déjà réceptionné un peu plus de 12 millions de doses", poursuit la journaliste. Si les livraisons ne prennent pas de retard, 25,7 millions de doses pourraient être injectées d’ici le début de l’été.