Covid-19 : la variant Delta gagne du terrain dans les Landes, Jean Castex annonce un plan d'urgence

Les Landes sont le seul département de métropole où le taux d'incidence du Covid-19 dépasse de nouveau les 50 cas pour 100 000 habitants. Certaines restrictions sanitaires, comme les jauges réduites, pourraient être prolongées si la situation sanitaire ne s'améliore pas. "Ce n'est pas une bonne nouvelle, non", commente Luis Sango, restaurateur, qui affirme malgré tout comprendre la situation. Les contaminations repartent notamment à la hausse sous l'effet du variant Delta.

20 000 doses de vaccins supplémentaires

Le Premier ministre, Jean Castex, a détaillé dans la matinée du jeudi 24 juin un large plan d'action : renforcement de la campagne de dépistage avec 14 000 tests à réaliser dans les huit prochains jours, et déblocage de 20 000 doses de vaccin supplémentaires. Au total, les centres de vaccinations et les professionnels de santé des Landes disposeront de 60 000 doses la semaine prochaine. "On attend avec impatience", confie la pharmacienne Gaëlle Pouilloux, qui manque de stock. Dans les Landes, le variant Delta représente aujourd'hui 70 % des nouvelles contaminations.