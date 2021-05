Covid-19 : la vaccination ouverte aux plus de 18 ans sur des créneaux restés libres

Âgé de 24 ans, Hugo Vailland vient se faire vacciner contre le Covid-19 dans un centre de Garches (Hauts-de-Seine) alors qu'il n'est pas prioritaire, en théorie. "J'avais déjà essayé après d'un centre auparavant, et ils m'avaient dit non, ce n'est pas tout de suite. Et puis hier, j'ai envoyé un mail, et voilà", confie-t-il. Depuis lundi 10 mai, ce centre de vaccination a ouvert ses créneaux restants aux plus de 18 ans. Les doses ne sont ainsi pas perdues.

Un résultat aléatoire

Cet élargissement à une nouvelle classe d'âge se trouve aussi sur les sites de réservation depuis mardi 11 mai. Un nouveau motif de prise de rendez-vous a été créé pour les plus de 18 ans non prioritaires. Le site Doctolib identifie les rendez-vous non pris les plus proches du domicile de la personne. Mais le résultat reste aléatoire ; certains ont eu beau se connecter tôt, mardi, ils n'ont pas pu prendre rendez-vous alors qu'un centre affichait des créneaux disponibles. Sur Doctolib, seuls 20 000 rendez-vous se libèrent par jour pour le public non prioritaire dans une cinquantaine de centres, alors que 23 millions d'adultes sont concernés. Sur la plateforme, 400 000 à 500 000 créneaux restent disponibles chaque jour pour les patients de plus de 50 ans.