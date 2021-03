Covid-19 : la vaccination ouverte aux 70 ans et plus

À Toulouse (Haute-Garonne), les patients sont convoqués à une heure précise pour se faire vacciner contre le Covid-19 au vaccinodrome de la ville, mais beaucoup arrivent en avance pour ne pas rater ce précieux rendez-vous. Pour obtenir un créneau, il fallait appeler à partir du mardi 23 mars, et dès le jeudi 25 mars, toutes les places étaient déjà réservées. "Finalement, au bout de 10 minutes, j'ai eu un rendez-vous pour ma maman", explique une habitante qui patiente dans la file d'attente. Certains essayent de passer en force, mais sans succès.

Vaccination à partir de 70 ans

A partir du samedi 27 mars, il suffit d'avoir au moins 70 ans et non plus 75 pour être vacciné. "À cause de mes parents qui sont âgés, à cause de mes petits-enfants, à cause de mon conjoint... Oui, ça me soulage !", admet une autre patiente. Dans ce centre de vaccination, 3 800 doses seront administrées en deux jours. Samu, pompiers et bénévoles sont mobilisés. C'est l'arrivée de ces doses qui a conditionné l'ouverture du centre de vaccination, qui vaccine à flux tendu. Toutes les personnes vaccinées samedi 27 mars ont déjà leur rendez-vous pour la deuxième dose.

