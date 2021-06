Covid-19 : la vaccination ouverte aux 12-17 ans

La vaccination contre le Covid-19 des 12-17 ans est possible à partir du mardi 15 juin. Pour pouvoir vacciner un mineur, il faut l'accord oral de l'adolescent, l'autorisation des deux parents et la présence de l'un d'entre eux. Il faut aussi remplir l'autorisation parentale obligatoire disponible sur le site web du ministère de la Santé. La vaccination des adolescents n'est possible qu'en centre et qu'avec du Pfizer, sérum qui nécessite deux injections.

Sans les enfants, pas d'immunité collective

Vacciner les plus jeunes et un impératif, selon les épidémiologistes, pour atteindre 80% d'immunité collective. En vaccinant avant les vacances, le gouvernement espère assurer une rentrée scolaire plus apaisée. Cette nouvelle campagne de vaccination concerne jusqu'à 3,5 millions de jeunes.