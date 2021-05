Covid-19 : la vaccination ouverte à de nouvelles professions prioritaires

Dès qu’ils ont appris la nouvelle, ils se sont empressés de prendre un rendez-vous. Lundi 24 mai, certaines professions prioritaires sont éligibles à la vaccination contre le Covid-19. Cela concerne notamment les enseignants. Au centre de Palaiseau dans l’Essonne, beaucoup ont tenté de trouver un créneau pour se faire vacciner.

Une prochaine étape le 31 mai

Ces nouvelles personnes pouvant avoir accès au vaccin l’ont fait pour différentes raisons. Certains espèrent être vaccinés pour s’assurer un été plus agréable. "On est content parce qu’on aimerait bien partir en vacances cet été. On se dit que comme ça au moins, on est tranquille", témoigne Pauline Gourmier, professeure des écoles. La campagne de vaccination va ensuite franchir une étape majeure le 31 mai prochain. À partir de cette date, toute personne majeure dans le pays pourra alors prendre un rendez-vous afin de se faire vacciner.