Covid-19 : la vaccination en entreprise ne se fera "pas avant mars, avril ou mai", selon le vice-président délégué de l'Association des DRH

La vaccination contre le Covid-19 en entreprise ne se fera "pas avant mars, avril ou mai", selon Benoît Serre, vice-président délégué de l'Association nationale des directeurs des ressources humaines, sur franceinfo mardi 5 janvier. À priori, cette vaccination en entreprise "se passerait au moment de la vaccination générale, c'est-à-dire après les 15 millions de personnes vulnérables qui auront été identifiées".

Certaines sociétés sont "déjà prêtes" à instaurer cette vaccination mais, "autant dans les grandes entreprises, ça peut s'organiser et ça peut se concevoir relativement aisément", autant "dans les plus petites entreprises, c'est sans doute un petit peu plus difficile à organiser", ajoute le vice-président délégué de l'Association des DRH. Il y a la question de la disponibilité des médecins, du recueil du consentement et toute la question du caractère confidentiel des données. "Donc, pour des petites entreprises, c'est sans doute un peu plus complexe à mettre en œuvre, notamment pour celles qui n'ont pas de corps médical intégré à leur organisation", assure-t-il.

"Les salariés auront plus tendance à faire confiance à leur entreprise dans le cadre d'une campagne de vaccination orchestrée par elle que de manière un peu plus générale, dans des grands centres qui pourraient être créés", poursuit Benoît Serre. Il faut laisser à l'entreprise "le soin de s'organiser, voire d'y renoncer". Mais pour espérer qu'un maximum d'entreprises jouent le jeu, il faudra que la procédure soit "extrêmement simple, sécurisante et qu’elle ne nous embarquera pas dans des processus administratifs trop complexes".