Covid-19 : la vaccination élargie aux septuagénaires et aux enseignants

Face à la troisième vague de la pandémie de coronavirus, Emmanuel Macron veut accélérer la vaccination et a fait des annonces mardi 23 mars dans le Nord. Il ouvre la vaccination aux septuagénaires sans comorbidité.

3,5 millions de Français supplémentaires concernés par la vaccination contre le Covid-19. A partir de samedi 27 mars, les personnes âgées de 70 à 75 ans auront à leur tour le droit de recevoir une injection. L’annonce a été faite par Emmanuel Macron à Valenciennes (Nord) mardi matin. Dans cette course contre la montre, le président prend sa part et se montre optimiste. Il envisage fin avril de vacciner “des professions exposées à qui on demande des efforts. Les enseignants en feront légitimement partie”.

Enseignants vaccinés : "Vraiment important”

Une déclaration vécue comme un espoir par les professeurs. “C'est vraiment important qu’on soit vacciné si on veut que les établissements scolaires continuent à tourner”, estime une enseignante. Auprès des patients, Emmanuel Macron a assuré que l’objectif des 10 millions de vaccinés pour la mi-avril serait tenu.