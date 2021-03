Covid-19 : la vaccination élargie aux plus de 70 ans dès samedi

Emmanuel Macron a annoncé mardi 23 mars l’élargissement de la vaccination aux plus de 70 ans à partir du samedi 27 mars. Jusqu’ici, les personnes concernées devaient avoir plus de 75 ans ou plus de 50 ans, mais avec des comorbidités, pour en bénéficier.

Le président de la République a annoncé mardi 23 mars que la campagne de vaccination allait s’accélérer dès ce week-end. La vaccination avec les vaccins Pfizer et Moderna est désormais ouverte aux plus de 70 ans, contre plus de 75 ans auparavant. Cela représente 3,5 millions de nouvelles personnes éligibles. Cet échelon devait arriver en avril selon le calendrier originel, mais dans certains centres de vaccination, comme à Antibes (Alpes-Maritimes), les candidats venaient à manquer.

Faut-il élargir plus vite ?

Faudrait-il élargir encore plus vite, aux plus de 65 ans, par exemple, pour désengorger les hôpitaux ? Certains médecins estiment qu’il y a des risques. "Le risque qu’on a à élargir trop vite c’est de laisser de côté des patients plus âgés qui ont plus de mal à prendre rendez-vous, à accéder à la vaccination, et qui seront laissés seuls", estime le docteur Jacques Battistoni, président du syndicat des médecins MG France. L’Assurance maladie devrait appeler toutes les personnes de plus de 75 ans non vaccinées pour leur proposer un rendez-vous. Un numéro dédié sera également mis en place pour eux.

