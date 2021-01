Covid-19 : la vaccination des plus de 75 ans a commencé à Nancy

Mercredi 13 janvier, à Nancy (Meurthe-et-Moselle), la mobilisation était générale pour accueillir les personnes de plus de 75 ans souhaitant se faire vacciner contre le Covid-19. La vaccination a débuté en avance sur tout le reste du pays. "J'attends ça avec impatience depuis des mois, s'enthousiasme un retraité. "Je me fais toujours vacciner, je trouve que c'est normal", explique de son côté une femme.

"Un soulagement"

Après quelques formalités administratives et un entretien avec un médecin, la vaccination tant attendue peut avoir lieu. "Ça ne fait pas mal, c'est rapide. Ça me prend qu'une demi-heure de ma journée et c'est quand même un sacré soulagement", témoigne un homme qui vient de se faire piquer. Pour l'occasion, le Palais des congrès de Nancy a été transformé en centre de vaccination. Huit autres lieux sont mis à disposition des 19 000 habitants du Grand Nancy concernés par la campagne.

Le JT

Les autres sujets du JT