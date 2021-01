Vaccin contre le coronavirus : la campagne pour les plus de 75 ans débute à Nancy

Les plus de 75 ans qui ne vivent pas dans les Ehpad pourront prendre rendez-vous jeudi 14 janvier pour se faire vacciner contre le coronavirus à partir de lundi 18 janvier. Néanmoins, certaines communes accélèrent le calendrier, à l'instar de Nancy (Meurthe-et-Moselle). "La ville ne veut tout simplement pas perdre de temps et a pris de l'avance : dès mercredi 13 janvier, à 9 heures, neuf centres de vaccination ouvriront sur toute la ville", indique la journaliste Angélique Étienne, sur place, mardi 12 janvier au soir.

"Des filtrages à chaque entrée"

La vaccination se fait sous conditions : il faut avoir plus de 75 ans, habiter la métropole de Nancy et prendre rendez-vous par téléphone ou sur Internet. "La ville s'attend malgré tout à ce que des personnes se présentent spontanément et a déjà prévu des filtrages à chaque entrée, reprend la journaliste. Rien que mercredi 13 janvier, 750 personnes devraient se faire vacciner." La ville de Nancy se dit prête à monter en puissance s'il y a de la demande dans les prochains jours.

