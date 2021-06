Covid-19 : la vaccination des 12-18 ans débutera dès le 15 juin

La vaccination contre le Covid-19 des 12-18 ans débutera dès le 15 juin, avec l'accord des parents, a annoncé Emmanuel Macron mercredi 2 juin. L'année scolaire a été très perturbée par l'épidémie. Alors, la possibilité de se faire bientôt vacciner est vécue par certains comme une bonne nouvelle. "C'est juste pour vivre. J'en ai vraiment marre du masque et du Covid", confie une adolescente. L'injection sera possible uniquement avec le vaccin Pfizer, en centre de vaccination. Les parents doivent toutefois donner leur accord.



La crainte des effets à long terme

Mais des réticences, ou des questionnements subsistent, chez les jeunes comme chez les parents. Une mère déclare ainsi craindre "les effets plus tard, à long terme." "J'hésite un peu, mais je pense qu'on va le faire", poursuit-elle. "Le vaccin a été élaboré assez rapidement, et je trouve que c'est un peu précipité, et qu'il ne faut pas se lancer dans ça sans être sûr des conséquences", glisse une adolescente. Au contraire, les enseignants, qui côtoient des élèves tous les jours, se disent plutôt favorables. "Ça peut aussi protéger le corps enseignant, venir travailler un petit plus sereinement", admet Noémie Serrano, enseignante.

