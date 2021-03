Covid-19 : la vaccination débute dans les pharmacies

Les premiers volontaires pour être vaccinés sont déjà arrivés dans la pharmacie Bonne Humeur de Créteil (Val-de-Marne). Valérie Chalard, 59 ans, patiente dite à risque, se sent "très soulagée et très contente de pouvoir enfin être vaccinée […] en plus c’est par mon pharmacien préféré donc tout se passe bien". Le pharmacien en question est… son fils !

"Tout s’est très bien passé"

Un juste retour des choses, dans la mesure ou Valérie Chalard était médecin. "C’est elle qui me vaccinait avant", précise son fils, Pierre Hebert. La vaccination est réalisée. "Tout s’est très bien passé, il pique très bien", indique Valérie Chalard. La suite de la journée continue : "La patiente d’après est déjà arrivée, elle est à côté", explique Léopold Audebert, journaliste de France Télévisions en direct de Créteil, lundi matin.