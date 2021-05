Covid-19 : la vaccination accélère à Villeneuve d’Ascq dans le Nord

À l’occasion de ce week-end de l’Ascension, le gouvernement appelle les Français à se faire dépister et vacciner contre le Covid-19. Dans le nord, jeudi 13 mai, ce jour n’est pas férié dans le centre de vaccination de Villeneuve D’Ascq.

Jeudi 13 mai, la famille Fontaine a trouvé son activité en ce jour férié à Villeneuve D’Ascq dans le Nord. Tous les membres de cette famille vont se faire vacciner. Même les plus jeunes de la familles âgées de 19, 22 et 24 ans n’ont pas hésité à venir se faire vacciner. Ils ont tous les trois trouvé un rendez-vous sur Internet dans la matinée.



La vaccination ouverte à tous débutera le 15 juin prochain

Retrouver une vie normale, est l’idée pour Christophe, le père de famille, soulagé de voir ses enfants vaccinés. "Vivre l’adolescence dans ces conditions-là, ce n’était pas marrant. Donc s’ils peuvent revivre une vraie adolescence comme nous avons eu la chance de vivre, je trouve ça bien", confie-t-il. Normalement, la vaccination ouverte à tous débutera le 15 juin prochain. "Il faut accélérer la vaccination et ne plus mettre de limitation. C’est ouvert à tout le monde, ça sera l’idéal", explique Dr Charles Charani, médecin généraliste et responsable du centre.