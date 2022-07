Covid-19 : la seconde dose de rappel ouverte aux plus fragiles

La deuxième dose de rappel du vaccin contre le Covid-19 est ouverte, depuis mercredi 20 juillet, aux personnes à risques de moins de 60 ans, à leurs proches et aux femmes enceintes. Cinq millions de personnes sont concernées.

Le téléphone sonne sans cesse, depuis la réouverture du centre du Cannet (Alpes-Maritimes). Sur la Côte d'Azur, la campagne de vaccination pour une quatrième dose de vaccin ou un rappel s'accélère, jeudi 21 juillet. Une habitante a trouvé un rendez-vous. "Étant donné que je vais faire peut-être des voyages, si on me demande le pass complet, au moins je serais à jour", confie cette dernière.

5 millions de personnes supplémentaires concernées

Le public concerné a été élargi, depuis mercredi 20 juillet. Aux plus de 60 ans et personnes immuno-déprimées s'ajoutent les femmes enceintes, les individus qui vivent au contact régulier de personnes vulnérables, et les 18-59 ans avec des comorbidités. Au total, cinq millions de personnes supplémentaires sont éligibles. Pour le Pr Imad Kansau, spécialiste des maladies infectieuses à l'hôpital Antoine-Béclère (Clamart), le contexte sanitaire reste préoccupant. "Toutes les personnes fragiles (…) doivent se faire vacciner, parce qu'elles ne sont pas à l'abri de formes graves", estime ce dernier.