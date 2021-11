Covid-19 : la réaction des Français face à la troisième dose de vaccin

30 000 nouveaux cas détectés ces dernières 24 heures. C'est la première fois que les chiffres sont aussi élevés depuis le printemps dernier. Non sans inquiétude, les Français sont dans l'attente des décisions du gouvernement pour stopper la cinquième vague du Covid-19.

L'utilité du troisième rappel du vaccin contre le Covid-19 ne convainc pas tout le monde. Si certains pensent que c'est la seule solution pour sortir de la spirale infernale, d'autres sont plus sceptiques : "Ce n'est pas la solution puisque l'on voit que les personnes vaccinées transmettent quand même le virus, du coup ça continue à se propager", explique une personne interrogée. Cependant, les citoyens semblent favorables à prolonger l'usage des gestes barrières, dont ils voient l'utilité.

Les Français plutôt favorables, mais découragés

La situation semble frustrer plusieurs citoyens, qui affirme leur bonne volonté, tout en ayant l'impression de vivre dans une spirale infernale : "On demande toujours plus, pour au final retourner à la case départ. Ma foi, je comprends qu'il faille faire des efforts (...) Mais si au final on fait tant d'efforts pour se retrouver à la case départ, je pense que les Français en auront marre au bout d'un moment", déplore le client d'un marché.