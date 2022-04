Covid-19 : la quatrième dose de vaccin proposée aux 60 ans ou plus

La quatrième dose de vaccin contre le Covid-19 est déjà disponible et recommandée pour les plus personnes de plus de 80 ans. Jeudi 7 avril, elle est désormais proposée aux personnes âgées de 60 à 79 ans. Une annonce qui divise parmi la population concernée. Une femme estime que "c’est mieux" pour elle, un homme déclare lui qu’il ne compte pas se faire à nouveau vacciner à part si son médecin lui prescrit.

Une vaccination qui n’est pas obligatoire

Ces Français peuvent recevoir une quatrième dose six mois après l’injection du dernier rappel ou bien d’une infection au Covid-19. Cette dose n’est pas obligatoire. De son côté, le ministre de la Santé, Olivier Véran, souligne que pour les 60 ans ou plus, un deuxième rappel "réduit de 80% le risque d’hospitalisation, de réanimation et de décès". La France emboite le pas à Israël, où la quatrième dose de vaccin pour les plus de 60 ans est ouverte depuis début janvier.