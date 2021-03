Covid-19 : la liste des comorbidités donnant droit au vaccin a été élargie

Le gouvernement veut accélérer la campagne de vaccination contre le Covid-19 pour tenter de freiner la propagation des variants. Ainsi, la liste des comorbidités donnant droit au vaccin a été élargie. "La Haute Autorité de santé a rajouté les maladies chroniques du foie, par exemple une cirrhose. Mais également les maladies psychiatriques, les démences, type maladie d'Alzheimer, et enfin les personnes qui ont déjà eu des antécédents d'accidents vasculaires cérébraux", énumère le journaliste France Télévisions et médecin Damien Mascret sur le plateau du 19/20, mardi 2 mars.



Le principal paramètre reste l'âge

Certaines autres maladies rendent les personnes plus vulnérables. "Là, quel que soit votre âge, vous êtes prioritaires pour la vaccination. C'est le cas de la trisomie 21, de la greffe d'organes, [...] les insuffisants rénaux, et puis les maladies qui sont particulièrement rares et graves", précise le médecin, tout en ajoutant que le principal paramètre qui fait la priorité reste l'âge du patient. "Plus on est âgé, et plus le risque augmente".