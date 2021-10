Covid-19 : la Haute Autorité de Santé recommande une vaccination conjointe avec la grippe

Dans la pharmacie du Parc des princes à Paris, le vaccin contre la grippe saisonnière a ses habitués. Ils viennent se faire vacciner dès les premiers jours de la campagne. "Je viens me faire vacciner depuis cinq ans et je n'ai jamais attrapé la grippe depuis cinq ans. C'est pour éviter que ça soit trop grave même si je l'attrape, ça ne sera qu'une petite grippe", témoignent deux patients de l'infirmerie.

Augmentation des commandes pour le vaccin contre la grippe

La pharmacie s'attendait à être débordée, mais ce n'est pas encore le cas. "Cette année, on a commandé beaucoup plus de vaccins parce que l'année dernière, c'était vraiment problématique en termes d'approvisionnement. On a fait une commande de 20% supplémentaire par rapport à l'année dernière", rapporte Caroline Majet, pharmacienne. La Haute Autorité de Santé recommande aux patients éligibles de pratiquer la vaccination contre la grippe en même temps que la troisième dose du vaccin anti-covid.