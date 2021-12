Covid-19 : la HAS valide la vaccination pour tous les enfants de 5 à 11 ans

La réponse était attendue par le gouvernement. La Haute autorité de Santé (HAS) a donné son vert pour la vaccination des enfants de 5 à 11 ans. Dans un avis publié lundi 20 décembre, elle affirme que les bénéfices du vaccin sont plus importants que les risques de développer une forme grave, même chez les plus jeunes. La HAS précise que ces injections se feront sur la base du volontariat des parents. La campagne de vaccination démarrera dès la réception des doses pédiatriques du vaccin Pfizer avec une priorité pour les collégiens. Depuis le 15 décembre, les enfants de moins de 11 ans à risque étaient déjà autorisés à se faire vacciner.



Certains parents encore réfractaires

Si certains parents ont choisi de faire vacciner leurs enfants en se basant sur les cas à l’étranger, d’autres se montrent moins confiants. "Je ne ferai pas vacciner mon enfant, c’est sûr", témoigne une mère de famille. "Il y a quelques mois, on nous disait que les enfants n'étaient pas porteurs et maintenant il faut les faire vacciner… Je suis contre ce vaccin", déclare une autre. La HAS demande qu’un test sérologique soit effectué afin d’adapter le nombre de doses.