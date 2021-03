Covid-19 : la campagne de vaccination s’accélère en France

Dans la matinée du dimanche 7 mars, à Saint-Quentin en Yvelines (Yvelines), les box du centre de vaccination ne désemplissent pas. Les rendez-vous sont parfois obtenus le jour-même, de quoi rassurer la plupart des patients. “C’est un soulagement incomparable”, confie une patiente ravie. À Auxerre, dans l’Yonne, des personnels d’accueil se sont mobilisés en deux jours pour ouvrir ce centre et vacciner massivement tout le week-end. Pour certains habitants, cela faisait plusieurs jours qu’ils attendaient un rendez-vous.



Vacciner plus et plus vite, c’est l’objectif affiché du gouvernement qui est venu, ce dimanche 7 mars, en visite dans un vaccinodrome du Pas-de-Calais, l’un des départements les plus touchés de l’épidémie. “À partir d’avril, on a des livraisons qui vont être beaucoup plus conséquentes, donc il faudra qu’on soit capable d’avoir des centres, tous les centres qui existent sur le territoire national, qui soient dimensionnés pour monter en puissance”, a déclaré Olivier Véran, le ministre de la Santé.