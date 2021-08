Covid-19 : la campagne de vaccination s'essouffle-t-elle ?

Le centre de vaccination contre le Covid-19 de Coudoux (Bouches-du-Rhône) s'attend à une petite journée, jeudi 12 août. En effet, environ 1 400 rendez-vous ont été pris ce jour-là, contre 2 400 la veille. Et puisqu'on ne vaccine plus à tour de bras, depuis quelques semaines, ce centre accepte ceux qui n'ont pas de rendez-vous. Le rythme ralentit donc au cœur de l'été, et cela peut s'expliquer aisément.

Les vacances pourraient ralentir la vaccination

"Peut-être que la saison estivale, les vacances ralentissent les gens, peut-être que les gens qui étaient volontaires pour être vaccinés ont été vaccinés, et que finalement, on a de moins en moins de personnes qui sont convaincues par cette vaccination", avance le commandant Loïc Drouet, médecin des sapeurs-pompiers SDIS Bouches-du-Rhône. Depuis le mois de mai, le nombre d'injections effectuées quotidiennement grimpait jusqu'à plafonner, en juin. Un coup d'accélérateur a été constaté après le 12 juillet et l'annonce du pass sanitaire par Emmanuel Macron. Mais très vite, la courbe s'est infléchie. À Dijon (Côte-d'Or), par exemple, on est passé de 4 000 à 1 800 piqûres par jour.