Covid-19 : l'Italie passe à l'obligation vaccinale pour les plus de 50 ans

En Italie, la décision du conseil des ministres est tombée mercredi 5 janvier : la vaccination sera obligatoire pour les plus de 50 ans. En quoi consiste-t-elle ? "Premièrement, il y a un contrôle qui peut être fait par l'autorité de la santé publique, si vous êtes encore salarié l'amende peut aller jusque 600 euros par mois", explique le journaliste Alban Mikoczy, en direct de Rome (Italie). Les retraités, eux, devront s'acquitter d'une amende de 100 euros.

15% des plus de 50 ans ne sont pas vaccinés

"Le gouvernement italien a pris cette décision parce qu'il reste un certain nombre de gens qui ne sont pas vaccinés en Italie", dont environ 15% dans la tranche des plus de 50 ans. "Le gouvernement entend qu'ils soient vaccinés le plus vite possible, parce que c'est également eux qu'on retrouve actuellement dans les hôpitaux italiens, et c'est eux qui sont les formes les plus grave de Covid-19", poursuit Alban Mikoczy. Actuellement, 1 800 personnes sont soignées dans les services d'urgences en Italie, en "très, très grande majorité" des personnes âgées de plus de 50 ans.