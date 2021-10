Covid-19 : l'Inde a maîtrisé l'épidémie, pas la Russie

411 000 cas de Covid-19 sont recensés chaque jour dans le monde à la mi-octobre, contre 750 000 contaminations lors du pic de la quatrième vague cet été. L'Inde, très touchée il y a quelques mois, compte 15 000 cas par jour, 26 fois moins que lors du pic épidémique en mai. Mais la Russie connait une recrudescence des contaminations : plus de 188 000 cas la semaine dernière et un record de 1 000 décès enregistrés en 24 heures le 12 octobre. Explication avancée : la Russie est vaccinée à seulement 31% contre 73% de la population en France.

Regain des cas au Royaume-Uni

De son côté, le Royaume-Uni, bien vacciné, connait une légère hausse des contaminations. Pour certains experts, elle est due à la vaccination avec le sérum d'AstraZeneca, majoritaire outre-Manche et jugé moins efficace contre le variant Delta du coronavirus. En revanche, ce vaccin est efficace contre les formes graves de la maladie. Pour le prouver, la courbe des admissions en réanimation et celle des décès sont plutôt basses et surtout stables.