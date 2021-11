Covid-19 : l'heure de la première dose pour certains Français

FRANCE 2

À Douai, dans le Nord, comme dans le reste de la France, de nombreux Français vont effectuer leur première dose de vaccin contre le Covid-19, plusieurs mois après des millions de Français. Une décision prise notamment en raison de la prolongation de l'application du pass sanitaire, qui aurait dû prendre fin le 15 novembre, mais qui sera valide jusqu'au 31 juillet 2022. "C'est pour sortir avec mes copains, aller au cinéma", explique une jeune fille venant d'effectuer sa première dose.



Des annonces qui incitent à la vaccination



Près de 20% des 300 injections quotidiennes effectuées dans un centre de vaccination de Douai sont des premières injections. Un chiffre qui augmente au fur et à mesure, avec des "profils variés", précise Axel Houdard, kinésithérapeute. Les annonces du gouvernement tout au long des dernières semaines semblent avoir eu un effet sur la population non-vaccinée : entre une possible cinquième vague, l'approche des fêtes de fin d'année et la fin des remboursements des tests, "tout le monde se prémunit", explique Saliha Grévin, responsable du centre de vaccination.