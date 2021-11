Covid-19 : un renforcement des contrôles du pass sanitaire

À Marseille (Bouches-du-Rhône), plusieurs policiers ont été déployés dans un fast-food à proximité du stade Vélodrome. Leur objectif était de contrôler les pass sanitaires des clients. Et les forces de l'ordre n'ont pas tardé à trouver un consommateur en infraction. L'homme a été sanctionné d'une amende de 135 euros. Le responsable de l'établissement n'avait quant à lui pas vérifié le pass sanitaire de tous ses clients.

Des contrôles plus nombreux

Le gérant a donc été verbalisé, et une mise en demeure lui a été remise, soit un avertissement de la préfecture. En cas de nouvelle infraction, le gérant risque jusqu'à 9 000 euros d'amende. À Marseille, comme ailleurs, les contrôles se font plus nombreux ces derniers jours. Les autorités constatent d'ailleurs un certain relâchement du côté des restaurateurs. "On a pu voir, ces derniers temps, qu'il y avait eu plus de mises en demeure et plus d'établissements qui ne respectaient pas la réglementation", indique Céline Cance, la commissaire en charge de l'opération. Dans la semaine du lundi 8 novembre, 35 infractions ont été constatées sur les 3 500 restaurants et cafés de France contrôlés. Cinq établissements ont dû fermer.