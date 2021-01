Covid-19 : l'affluence des plus de 75 ans sature les centres de vaccination

Dans un centre de vaccination de Seine-Saint-Denis, les piqûres s’enchaînent, lundi 18 janvier. Les plus de 75 ans peuvent désormais se faire vacciner contre le Covid-19 et sont venus en nombre. Chacun des 17 centres du département dispose de 310 doses par semaine, soit 50 vaccinations par jour. Si certains ont réussi à décrocher un rendez-vous, beaucoup de candidats au vaccin font face à des lignes occupées ou à des sites internet saturés.

Des centres pris d’assaut

"On a déjà trois semaines de rendez-vous qui sont pris pour les personnes de plus de 75 ans", explique Frédéric Serein, le directeur général de Keldoc, une plateforme de rendez-vous médicaux. Dans un gymnase d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), 280 personnes seront vaccinées par jour, et là aussi, il y a 15 jours d’attente. "Ça a été pris d’assaut comme partout en France", assure Laurent Dillinger, délégué à la santé publique et à la protection sanitaire de la ville.

