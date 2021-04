Covid-19 : il n'existe pas de lien à ce stade entre des cas de thrombose et le vaccin de Johnson & Johnson, estiment les autorités sanitaires américaines

L'Agence européenne des médicaments (EMA) avait indiqué plus tôt vendredi enquêter sur des liens entre le vaccin de "J&J" et des cas de caillots sanguins.

L'injection du vaccin contre le Covid-19 de Johnson & Johnson peut-elle, dans de rares cas, provoquer la formation de caillots sanguins chez les patients ? "Pour le moment, nous n'avons pas trouvé de lien de causalité, et nous continuons notre enquête", a répondu vendredi 9 avril, l'Agence américaine des médicaments (FDA), indiquant enquêter sur des cas aux Etats-Unis.

L'Agence européenne des médicaments (EMA) avait indiqué plus tôt vendredi enquêter sur des liens entre le vaccin de "J&J" et des cas de caillots sanguins. "Un cas est survenu lors d'un test clinique et trois sont survenus dans le cadre de la vaccination aux Etats-Unis. L'un d'entre eux a été mortel", avait ajouté l'EMA.

Un vaccin utilisé ce mois-ci en Europe

Le vaccin unidose de Johnson & Johnson a été autorisé en urgence aux Etats-Unis fin février, après ceux à deux doses de Pfizer/BioNTech et de Moderna. Le régulateur européen a lui aussi approuvé le vaccin Johnson & Johnson, et sa mise en œuvre dans les pays de l'Union européenne doit commencer en avril.

Dans un communiqué, la FDA a donc précisé être "au courant d'informations aux Etats-Unis sur des événements thrombo-emboliques graves, parfois associés à une thrombopénie (bas niveaux de plaquettes dans le sang)" survenus chez "quelques individus" ayant reçu une injection du vaccin de Johnson & Johnson. "Pour le moment, nous n'avons pas trouvé de lien de causalité avec la vaccination et nous continuons notre enquête et évaluation de ces cas", a ajouté l'agence, promettant de tenir "le public informé" de l'évolution de la situation.