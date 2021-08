Covid-19 : feu vert du gouvernement pour une campagne de troisième dose dès septembre

Selon le ministère de la Santé, cinq millions de Français sont concernés par le rappel vaccinal voulu par le gouvernement. Il s’agit tout d’abord des personnes qui résident en Ehpad et en Unité de soins longue durée, également, les plus de 80 ans, ainsi que les personnes atteintes de maladies à très haut risque de forme grave de Covid-19, comme, par exemple, les personnes qui ont un cancer et qui sont en cours de traitement par chimiothérapie. Enfin, il y a les personnes immunodéprimées.

Des rappels à partir du 15 septembre

Le gouvernement a bien précisé que ce premier cercle pourra être complété, parce que c’est la Haute autorité de santé qui doit prochainement publier la liste complète de la liste des populations concernées par ce rappel vaccinal. Seuls les publics fragiles devraient être impactés. À noter que les premiers rendez-vous seront disponibles début septembre pour des injections de rappel qui débuteront dès le 15 septembre, explique la journaliste de France Télévisions, Lise Vogel, vendredi 13 août.