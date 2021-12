Covid-19 : faut-il vacciner les enfants ?

Face à la propagation de la cinquième vague et la flambée des contaminations chez les enfants, la vaccination des plus petits sera-t-elle annoncée à la suite du conseil de défense sanitaire, lundi 6 décembre ?

De jeunes enfants chaque jour un peu plus nombreux à Marseille (Bouches-du-Rhône). En quelques semaines, les écoles primaires sont devenues le lieu où l'épidémie circule le plus sur le territoire. Les autorités dénombrent 863 cas pour 100 000 enfants de six à dix ans. Une incidence presque deux fois supérieure à la moyenne.

De nouvelles mesures décidées le 6 décembre ?

Alors comment limiter cette propagation chez les plus jeunes qui contaminent ensuite leur entourage ? En Belgique, les vacances de Noël ont été avancées, tandis qu'en Israël et aux Etats-Unis, les enfants peuvent se faire vacciner depuis un mois. Le vaccin sera bientôt disponible en France, mais le sujet divise les parents. Pour l'heure, la Haute autorité de santé ne recommande la vaccination qu'aux 5-11 ans qui ont des facteurs de risques. Pour l'infectiologue Benjamin Davido, "l'urgence est la vaccination des adultes". Protocoles renforcés, dépistages massifs : plusieurs options sont sur la table.