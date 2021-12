Covid-19 : faut-il rendre la vaccination obligatoire ?

Le nombre de contaminations au Covid-19 continue de grimper en flèche, avec plus de 41 000 nouveaux cas enregistrés en 24 heures entre le 30 novembre et le 1er décembre. 80% des personnes hospitalisées ne sont pas vaccinées. Alors faut-il aller plus loin et rendre le vaccin obligatoire ?

La vaccination pourrait-elle devenir obligatoire pour tous en France ? La question se pose face à la flambée des nouveaux cas de Covid-19 ces dernières semaines. "Cela serait plus rassurant", estime une passante. "Chacun fait comme il veut, on est libre de choisir en France", souligne une autre. Selon Yorick Berger, secrétaire général du syndicat des pharmaciens de Paris, il faut rendre la vaccination obligatoire : "C'est le seul moyen de protéger les plus faibles et d'enrayer la progression du virus."

Six millions de non-vaccinés

Rendre le vaccin obligatoire est une solution adoptée dans d'autres pays comme en Autriche, alors que le futur chancelier allemand, Olaf Scholz, s'y est également montré favorable. Pour Antoine Flahault, épidémiologiste, il est encore possible de convaincre les Français sans imposer le vaccin. "Le Portugal et l'Espagne l'ont montré, on peut arriver à des taux élevés, autour de 98%, sans recourir à l'obligation vaccinale", indique-t-il. En France, six millions de personnes n'ont reçu aucune dose de vaccin.