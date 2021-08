Covid-19 : face à la flambée des cas, la Corse déclenche le plan blanc dans ses hôpitaux

L'épidémie de Covid-19 touche de plus en plus de personnes en Corse. Le taux d'incidence est passé de 3,8 cas pour 100 000 habitants début juillet à plus de 646 cas, mardi 3 août. À Ajaccio (Corse-du-Sud), les hospitalisations ont largement augmenté, au point que l'hôpital cherche désormais des lits supplémentaires. La Corse a déclenché son dispositif d'urgence afin de mobiliser tous les moyens possibles dans les hôpitaux et déprogrammer les opérations les moins importantes.

Des chiffres inquiétants

À l'hôpital de Bastia (Haute-Corse), les services sont au bord de la saturation, avec un nombre de patients qui a quadruplé en une semaine à peine. "90% des personnes admises ne sont pas vaccinées, avec des patients qui sont relativement jeunes. Certains sont dans un état grave et ont été mis en réanimation", explique le Dr André de Caffarelli, chef des urgences au centre hospitalier. Le plan blanc devrait durer quatre semaines minimum.