Covid-19 : environ 10 millions de Français à convaincre de recevoir le vaccin

Plus de 10 millions de Français de plus de douze ans n'ont pas encore reçu de dose de vaccin anti-Covid. Le ministère de la Santé a fait ses comptes : il doit maintenant aussi convaincre les plus de 80 ans.

Dix millions de Français n'ont toujours pas été vaccinés contre le Covid-19. "Ils sont encore plus de 630 000 de plus de 80 ans à ne pas avoir reçus ne serait-ce que la première dose de vaccin", introduit Damien Mascret, journaliste et médecin, sur le plateau du 19/20 de France 3, mardi 31 août. "Or, on le sait, avec le variant Delta qui est très contagieux, le risque d'hospitalisation est important, un sur quatre va être hospitalisé, le risque de décès est d'un sur dix", rappelle l'expert.

Bien plus de vaccinés en Métropole

Les moins de 50 ans représentent le plus gros réservoir de non-vaccinés. "Sur 9,4 millions de non-vaccinés en France, on a 6,6 millions de moins de 50 ans. Ils courent moins de risques que les séniors, mais, néanmoins, parmi eux il y en aussi qui vont faire de longs Covid, des formes graves, ils vont être hospitalisés et certains vont aussi décéder." Le taux de vaccination est assez homogène en Métropole, où toutes les régions sont environ à plus de 70% de moyenne en population vaccinée. Cette proportion est bien plus basse dans les Dom-Tom.

