Covid-19 : en termes de contaminations, quels sont les effets des vaccins ?

La vaccination anti Covid-19 est le sujet sur lequel circule le plus d'intoxs. Le journaliste et médecin Damien Mascret fait le tri sur le plateau du 20 heures.

La vaccination protège fortement contre le risque d'être contaminé, mais on peut tout de même être contaminé par le Covid. "Nos voisins britanniques qui ont de l'avance sur nous, sur le point de vue épidémique par rapport au variant Delta, mais également en termes de vaccination, dans un récent rapport, comptait plus de 4 087 de contaminations chez des personnes pleinement vaccinées", explique Damien Mascret. Cependant, il contextualise : seulement 84 qui ont été hospitalisées, et 26 sont décédées.

Se protéger et protéger les autres

Le vaccin réduit également les risques de transmettre le virus. "Ça c'est l'autre bonne nouvelle. Si vous vous infectez malgré votre vaccination, vous aurez une charge virale considérablement réduite. Et ça c'est important, car cela veut dire que vous serez moins contagieux pour les autres", explique Damien Mascret. "Une équipe de Yale a calculé que si vous êtes vaccinés pleinement, le risque de transmettre est réduit de 88,5%." Le vaccin, c'est se protéger soi-même, mais aussi protéger les autres.