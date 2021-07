Covid-19 en Italie : la justice va trancher sur l'obligation vaccinale de soignants

Alors qu'en France, la question de la vaccination obligatoire des soignants se pose pour limiter une possible quatrième vague de Covid-19, en Italie, quasiment la totalité des soignants sont vaccinés. Mais ils n'ont pas eu le choix. "En Italie, 97% des soignants sont vaccinés parce que c'est obligatoire. Une loi a été passée au mois d'avril dernier et Mario Draghi, le président du Conseil, insiste régulièrement dessus, donc le résultat, c'est qu'il y a que 3% de réfractaires, ça fait quand même 45 000 médecins et soignants", explique le journaliste Alban Mikoczy en direct depuis Rome pour le 12/13 de France 3, lundi 5 juillet.



Une décision de justice très attendue

Certains soignants de la région de Lombardie ont d'ailleurs décidé de faire appel à la justice pour demander si "le traitement qui leur est réservé en tant que médecin n'est pas différent du reste de la population", ajoute le reporter de France Télévisions. Le tribunal doit se décider le 14 juillet et cette décision pourrait avoir un impact sur la France.