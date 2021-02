Covid-19 : en Allemagne, la Bavière teste le passeport vaccinal

En Allemagne, certaines régions veulent accélérer la cadence et tester le passeport vaccinal. "Certains au niveau local veulent accélérer sans attendre les débats, les réflexions, (…) ils l’impriment, ils le distribuent ce passeport vaccinal", explique le journaliste Laurent Desbonnets, en duplex depuis Berlin (Allemagne). C’est le cas de l’arrondissement d’Altötting, en Bavière. Pour se voir délivrer le précieux sésame par la mairie, les 110 000 habitants doivent recevoir leur deuxième dose de vaccin. "J’aurai cette carte toujours sur moi, et si un jour il y a besoin, je la montre", explique une détentrice.

Seulement 2 % de la population a reçu les deux doses du vaccin

Pour l’instant, l’initiative, strictement locale, n’est que symbolique et la carte ne donne aucun droit particulier. Mais la mairie a pris de l’avance, et même créé un QR code au dos de la carte, qui pourra être scanné à l’aéroport. Philipp Alterbuchner, restaurateur à Altötting, se dit prêt à accepter ce passeport dans son établissement. "On a vu l’an dernier les alternatives, explique-t-il. On nous demandait d’enregistrer toutes les données des clients, c’était beaucoup de travail. Cette carte, ce serait un soulagement." Seulement 2 % de la population a toutefois reçu les deux doses des vaccins en Allemagne.