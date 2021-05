Covid-19 : des vaccins Moderna en avant-première dans certaines pharmacies

Des vaccins Moderna ont été livrés dans une pharmacie de Besançon (Doubs) en avant-première pour une expérimentation, mardi 18 mai. Moderna a assoupli les conditions de conservation du vaccin, qui peut désormais rester plus longtemps, au moins un mois, au réfrigérateur entre 2 et 8°C. Isabelle Dancer-Brener, pharmacienne, n'avait presque plus de demande de rendez-vous avec le vaccin AstraZeneca. Le Moderna, accessible à toutes les tranches d'âge, rassure les patients rencontrés par France Télévisions dans l'officine.

Montée en puissance de Moderna

Toutes les pharmacies peuvent désormais commander ce vaccin qui sera disponible la semaine prochaine. Une façon de soulager la pression sur les vaccinodromes : le vaccin Pfizer est celui qui a été le plus administré dans le pays avec plus de 22 millions de doses. Le vaccin Moderna a été administré plus de 2,5 millions de fois, mais il va monter en puissance avec une livraison prochaines de 400 000 doses. Elles seront aussi disponibles chez les médecins généralistes.