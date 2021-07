Covid-19 : des personnes vaccinées peuvent-elles se retrouver en réanimation ?

Les personnes vaccinées contre le Covid-19 sont inquiètes : peuvent-elles, malgré le vaccin, finir en réanimation ? "En effet, c'est possible", confirme Damien Mascret, médecin et journaliste France Télévisions, en direct sur le plateau du 19/20 de France 3, lundi 19 juillet. Les Britanniques ont ainsi recensé plus de 4 000 cas de personnes vaccinées qui ont été infectées par le virus et ont développé une forme grave. Au total, 84 de ces personnes ont été hospitalisées, et 26 sont décédées.

Une contagiosité plus faible

"On sait qu'avec une seule dose de vaccin, le risque d'infection est de 35%", explique Damien Mascret. Avec deux doses, le risque d'infection diminue de 79% ; d'où l'intérêt d'avoir deux doses. Mais surtout, les personnes vaccinées contre le Covid-19 sont beaucoup moins contagieuses. Le risque de transmission est réduit de 80% avec une dose, et de 96% avec deux doses.

