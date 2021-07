Covid-19 : des patients toujours plus jeunes dans les hôpitaux

Au CHU de Lille (Nord), Leïla Kacer, une patiente de 40 ans sans aucun antécédent, est hospitalisée à cause du Covid-19 depuis vendredi 23 juillet. Tous, chez elle, ont été contaminés par le variant Delta, lors de retrouvailles en famille. "C'est allé très vite. On est tous tombés comme des mouches, ça m'a fait peur", confie-t-elle.

Des patients plus jeunes

"Ça a été une infection dite sévère, avec une pneumonie, donc une atteinte des deux poumons qui a nécessité de l'oxygène à des débits importants", explique le Dr Emmanuel Faure, médecin infectiologue. Comme 97% des patients dans ce CHU, Leïla Kacer n'est pas vaccinée contre le Covid-19. "Je n'étais pas contre le vaccin, mais j'attendais. Je suis infirmière en plus", affirme la patiente, qui regrette désormais de ne pas l'avoir fait avant. La moyenne d'âge des patients Covid dans le service de maladies infectieuses est de 44 ans. Les malades sont, ces derniers jours, plus jeunes et plus nombreux.