Covid-19 : des élèves vaccinés dans leur lycée

La vaccination contre le Covid-19 monte en puissance dans les collèges et les lycées pour les plus de 12 ans depuis la rentrée, jeudi 2 septembre. Reportage en Haute-Saône, au lycée de Luxeuil-les-Bains.

Les élèves du lycée de Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône) candidats à la vaccination ont entre 15 et 16 ans. Ils ont pu quitter les cours, vendredi 3 septembre, pour se faire vacciner dans le gymnase transformé en centre de vaccination. "Il y a juste un papier à faire remplir par les parents et après on peut se faire vacciner tout seul au lycée, comme ça, c'est fait", lance un jeune.



Pouvoir rester en cours si un cas positif se déclare

Cette facilité d'accès et les nombreux créneaux disponibles ont convaincu bon nombre de lycéens. Jusque-là, un élève de seconde n'avait juste pas pris le temps de se faire vacciner. "C'est important pour bouger, aller au cinéma", estime Roque Lokelany. La vaccination permet aussi aux élèves de rester en cours lorsqu'un cas positif au Covid-19 se déclare dans la classe. C'est parfois la seule motivation pour ces jeunes qui peuvent être stressés par la piqure. Seulement 13 élèves ont reçu leur injection vendredi, car, selon le proviseur Gilles Lonchampt, beaucoup d'entre eux sont déjà vaccinés.