Covid-19 : des centres de vaccination saturés à La Rochelle

C. Pravaz, P-L. Monnier, O. Labalette, C. Krauskopff-Wolff

Dans un centre de vaccination contre le Covid-19 situé à La Rochelle (Charente-Maritime), mardi 27 juillet, la cadence était infernale. Les rendez-vous se sont enchaînés et les places étaient précieuses. Pour le moment, les créneaux sont complets jusqu'à mi-septembre. Certains patients ont dû prendre rendez-vous trois semaines avant leur date fixée.



Une demande accrue

En juin, 1 200 injections par jour étaient pratiquées dans ce centre. Désormais, c'est plus de 1 500, et la cadence devrait encore augmenter pour absorber l'afflux des touristes. "Notre population sur La Rochelle double, ou triple, donc cet afflux de touristes entraîne forcément une demande accrue et des délais qui peuvent peut-être s'allonger", explique Marc Maigné, conseiller communautaire délégué agglomération de La Rochelle. La Charente-Maritime est l'un des départements où la situation sanitaire se dégrade fortement : le taux d'incidence pour 100 000 habitants s'y élève à 381, contre 189 dans le reste du pays.