Covid-19 : chaque jour, 200 nouveaux créneaux partent "en 10 minutes", se réjouit la coordinatrice d'un vaccinodrome à La Rochelle

Nadia Baron, médecin généraliste et coordinatrice du centre de vaccination installé à l'espace Encan à La Rochelle (Charente-Maritime), a affirmé lundi 26 juillet sur franceinfo que les créneaux pour se faire vacciner partent "très vite". Chaque jour, entre 200 et 400 nouveaux créneaux sont pris "en 10 minutes. C'est un grand grand succès", dit-elle. Mais elle a noté une résurgence de l'épidémie du Covid-19 dans son cabinet : "J'ai pu constater que les tests PCR revenaient positifs. Je suis assez inquiète", s'alarme-t-elle.

franceinfo : Combien de personnes par jour se font vacciner dans votre centre?

Nadia Baron : Actuellement, nous faisons 1500 vaccinations par jour depuis à peu près une semaine. En juin, on était à peu près à 1200 par jour. Et devant l'arrivée des touristes et surtout une forte demande et la vaccination des mineurs qui a été ouverte courant juin, nous avons donc organisé le centre de façon à pouvoir vacciner plus. Nous ouvrons tous les jours des rendez-vous pour essayer de satisfaire chacun. Cela part très vite. Nous avons suite à l'allocution du président de la République mis en ligne, comment on fait chaque jour, 200 rendez-vous qui sont partis en 10 minutes. Le lendemain, on a dit on va en mettre 400 pour voir comment ça se passe et en dix minutes, ils sont partis. Donc, c'est un grand grand succès.

Combien de temps faut-il attendre pour se faire vacciner ?

Actuellement, c'est très aléatoire. Si vous prenez un rendez-vous sur le site Doctolib pour le centre, on va vous proposer un rendez-vous début septembre. Sachant que je préserve quelques doses de dernière minute que j'ouvre au fil de l'eau de façon à pouvoir satisfaire tout le monde. Ce qui n'est pas facile parce que nous avons beaucoup de demandes et nous avons des créneaux qui sont limités à 1500 par jour.

Est-ce que vous êtes en mesure de vacciner encore plus de monde ?

Nous sommes en train de nous organiser, mais nous sommes des humains. On est présents le matin à 8 heures jusqu'au soir 20 heures. On travaille depuis le mois de janvier dans le centre. Il a fallu mobiliser les équipes. Nous avons aussi des équipes qui sont fatiguées. Donc, il faut qu'elles se reposent. Il faut tenir compte des congés. On a fait appel au renfort des étudiants en médecine qui sont les bienvenus et qui sont d'une grande aide pour pouvoir faire fonctionner le centre et garder cette cadence de 1500 par jour.

En tant que médecin généraliste, observez-vous une résurgence de l'épidémie ?

Malheureusement, depuis la semaine dernière, on est en situation d'alerte. Jeudi matin, je suis arrivée à mon cabinet, j'ai ouvert mes résultats biologiques et j'ai pu constater qu'en espace de deux heures, les tests PCR revenaient positifs. Intrafamiliale, beaucoup du variant Delta à plus de 96% chez des personnes non vaccinées ou qui avaient reçu une seule dose. On a rouvert nos créneaux Covid le soir. Là, je vais aller au cabinet tout à l'heure en me disant, le week-end est passé par là. Je vais avoir deux jours de résultats de tests et je suis assez inquiète parce que bien sûr, cela nous demande du travail en ville, mais il va y avoir des conséquences. Certaines personnes, on va les envoyer à l'hôpital et que ça va surcharger l'hôpital et la réanimation.