Covid-19 : de sévères restrictions pour les non-vaccinés dans plusieurs pays européens

En Europe, plusieurs pays ont décidé, comme la France, de durcir les mesures sanitaires, et imposer ainsi plusieurs restrictions aux personnes non-vaccinées.

Samedi 8 janvier à Paris, plusieurs personnes manifestaient contre la mise en place du pass vaccinal. Le même jour en Autriche, les rues étaient également remplies de manifestants protestant contre le durcissement des instructions sanitaires. Parmi les mesures prises par le gouvernement autrichien, figure la vaccination obligatoire pour les personnes de plus de 14 ans, à compter du 1er février. En cas de non-respect des nouvelles mesures, les sanctions pourraient s'élever jusqu'à 7 200 euros.

Les non-vaccinés italiens privés de transports en commun

En Italie, le vaccin sera obligatoire pour les personnes de plus de 50 ans à compter du 15 février. Ls manquements seront passibles de 100 à 1 500 euros d'amende. Le gouvernement italien projette également de serrer la vis pour les personnes non-vaccinées, qui n'auront plus accès aux transports en commun, aux cérémonies religieuses, aux universités et aux stations de ski.