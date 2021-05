Covid-19 : de plus en plus de personnes ayant reçu une dose de vaccin contractent le virus

Beaucoup des personnes ayant reçu une première injection de vaccin attrapent le Covid-19 : elle n'est pas suffisante pour être immunisée, et donc, pour oublier les gestes barrières. Des médecins s'alarment de l'augmentation de primo-vaccinés testés positifs.

Le déconfinement et son parfum de liberté retrouvée pousserait-il les Français à baisser la garde ? De plus en plus de personnes ayant reçu une première injection de vaccin contre le Covid-19 contractent le virus. Devant un centre de vaccination de Lille (Nord), pourtant, les patients qui viennent de se faire vacciner se disent rassurés, mais restent vigilants. Une attitude raisonnable, mais loin d'être systématique : des médecins s'alarment de voir des patients fraîchement vaccinés arriver dans leur cabinet avec le Covid-19. Le docteur Luc Duquesnel en a constaté sept dans ce cas depuis deux mois parmi sa patientèle.

Certains cas graves après une première injection

L'immunité n'est pas immédiate. Une étude révèle que chez les plus de 75 ans, deux semaines après la première injection, les formes graves du Covid-19 ne baissent que de 33 %, contre 86% après la seconde dose. "Le vaccin atténue la sévérité, donc c'est déjà bien, mais on a quelques cas de formes assez sévères qui peuvent aller jusqu'à la réanimation chez des patients un peu plus fragiles", explique le professeur Jean-Michel Constantin, chef du service réanimation à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris. Le meilleur niveau de protection est obtenu 15 jours après la seconde injection.





Parmi Nos sources :

https://www.epi-phare.fr/rapports-detudes-et-publications/impact_vaccination_covid/