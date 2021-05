Covid-19 : de plus en plus de Français vaccinés, sans être éligibles

Le gouvernement a fixé un calendrier précis avec des critères d'âge, de comorbidité, et pourtant dans la pratique, il semble que les règles soient plus souples dans certains centres de vaccination.

À 39 ans, il a suffi à une enseignante d'appeler un centre de vaccination de Seine-Saint-Denis pour obtenir une dose du vaccin contre le Covid-19. "D'avoir eu un rendez-vous aussi rapidement du vendredi pour le mardi, c'est qu'ils devaient quand même avoir un certain nombre de créneaux de libres, et que mieux vaut vacciner plus de personnes, même si elles ne rentraient pas dans les critères définis pour l'instant, que de se retrouver avec des doses non utilisées en fin de journée", suppose l'enseignante.

"Je suis là parce que c'est important de se faire vacciner"

Comme elle, de plus en plus nombreux sont les Français à bénéficier d'un vaccin sans y être éligible officiellement. "J'ai 30 ans, je suis chef d'entreprise et je me déplace énormément", justifie l'un d'entre eux. "J'ai 25 ans, je suis là parce que c'est important de se faire vacciner", explique une autre.